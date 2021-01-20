Борца с коррупцией задержали в Подмосковье по подозрению во взяточничестве

Двое полицейских из Солнечногорска закрыли глаза на процессуальную проверку, чтобы не привлекать одного человека, и хотели получить за это 250 тысяч рублей. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством», — рассказала Петрова.

По ее словам, накажут и их непосредственных руководителей. На предполагаемых взяточников вышли сотрудники УСБ ГУ МВД России по региону в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

В СК заявили, что один из задержанных был из отдела по борьбе с коррупцией, пишет РИА «Новости».