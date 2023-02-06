Мир 06 февраля 2023, 10:08 Россия обвинила США в вольной трактовке Договора о сокращении наступательного вооружения Замглавы МИД Рябков: американцы весьма вольно обращаются с обязательствами по ДСНВ Сайт президента Украины

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Ситуацию вокруг Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений нельзя рассматривать отдельно от участия США в конфликте на Украине. Американские власти слишком вольно трактуют свои обязательства и перекладывают ответственность на Россию, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Дипломат уже обсудил соблюдение соглашений с новым послом США в России Линн Трейси. По его словам, стороны продолжили обмениваться информацией, но двухсторонние комиссии не создали. Сергей Рябков сказал, что сложно представить, как американские офицеры, будучи стороной конфликта на Украине, станут обследовать российские военные объекты.

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«Американцы весьма вольно обращаются со своими обязательствами по ДСНВ», — сказал он.

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Он призвал рассматривать тему выполнения ДСНВ с учетом контекста и учитывать тот факт, что Белый дом помогает Украине. Россия, по словам дипломата, все еще не получила от США подтверждения своих обязательств.

Ранее Госдеп обвинил Россию в нарушении условий договора и отказе пускать американскую инспекцию к местам дислокации ядерных вооружений. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что США фактически разрушили договорно-правовую базу в сфере безопасности и Россия не может не учитывать факт использования киевским режимом инфраструктуры НАТО.