Власть 01 февраля 2023, 13:15 Кремль назвал важным продолжение работы в рамках ДСНВ Представитель Кремля Песков заявил о важности сохранения ДСНВ РИА «Новости»

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Продолжение совместной работы по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) необходимо продолжить, но со стороны США поступает очень мало намеков о готовности вести диалог. Как сообщили «Известия», с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что ДСНВ остается единственным соглашением между Россией и США в сфере контроля над вооружениями и безопасности, которое пока хоть сколько-то жизнеспособно.

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«Мы считаем продолжение действия этого договора очень важным. Он фактически единственный, который остается гипотетически жизнеспособным. В остальном мы видим, что США фактически разрушили договорно-правовую базу в сфере контроля над вооружениями и безопасности», — заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что сегодня военная и разведывательная инфраструктура НАТО работает в интересах Украины в режиме нон-стоп. Эта ситуация создает враждебные условия, которые Россия не учитывать не может.

В минувший вторник, 31 января, газета The Wall Street Journal со ссылкой на Госдеп сообщила, что Россия дважды нарушила положения ДСНВ, когда вывела объекты с ядерным вооружением из-под инспекционной деятельности и отклонила просьбу США провести встречу для решения возникших вопросов.

МИД России в августе 2022 года сообщил о временной приостановке приема американских инспекторов на ядерных объектах в рамках договора СНВ-3. В ведомстве пояснили, что из-за введенных санкций их специалисты не могут приехать с ответными проверками в США.

В официальном заявлении Госдепа сказано, что США готовы продолжать конструктивную работу с Россией в рамках ДНСВ. Никаких препятствий для визитов российских инспекторов на американские ядерные объекты нет, но Москва должна дать разрешение для проверки на своей территории.