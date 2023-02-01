01 февраля 2023, 13:15
Кремль назвал важным продолжение работы в рамках ДСНВ
Представитель Кремля Песков заявил о важности сохранения ДСНВ
Продолжение совместной работы по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) необходимо продолжить, но со стороны США поступает очень мало намеков о готовности вести диалог. Как сообщили «Известия», с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что ДСНВ остается единственным соглашением между Россией и США в сфере контроля над вооружениями и безопасности, которое пока хоть сколько-то жизнеспособно.
Реклама
«Мы считаем продолжение действия этого договора очень важным. Он фактически единственный, который остается гипотетически жизнеспособным. В остальном мы видим, что США фактически разрушили договорно-правовую базу в сфере контроля над вооружениями и безопасности», — заявил Песков.
Представитель Кремля отметил, что сегодня военная и разведывательная инфраструктура НАТО работает в интересах Украины в режиме нон-стоп. Эта ситуация создает враждебные условия, которые Россия не учитывать не может.
В минувший вторник, 31 января, газета The Wall Street Journal со ссылкой на Госдеп сообщила, что Россия дважды нарушила положения ДСНВ, когда вывела объекты с ядерным вооружением из-под инспекционной деятельности и отклонила просьбу США провести встречу для решения возникших вопросов.
МИД России в августе 2022 года сообщил о временной приостановке приема американских инспекторов на ядерных объектах в рамках договора СНВ-3. В ведомстве пояснили, что из-за введенных санкций их специалисты не могут приехать с ответными проверками в США.
В официальном заявлении Госдепа сказано, что США готовы продолжать конструктивную работу с Россией в рамках ДНСВ. Никаких препятствий для визитов российских инспекторов на американские ядерные объекты нет, но Москва должна дать разрешение для проверки на своей территории.
Ядерное оружие
США
Дмитрий Песков
Россия
Реклама
Реклама