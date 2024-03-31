Мир 31 марта 2024, 19:53 Россия потребовала от Украины прекратить любую поддержку террористов МИД: РФ требует от Украины прекращения поддержки террористической деятельности РИА «Новости»

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Обязанность каждого государства — вести борьбу с международным терроризмом. В этой связи Россия потребовала от властей Украины немедленно прекратить поддержку террористической деятельности, выдать виновников в серии преступлений, а также возместить нанесенный ущерб. Об этом говорится в официальном заявлении МИД.

Дипломаты подчеркнули, что уже есть доказательства причастности Украины к терактам с гибелью Дарьи Дугиной, убийством военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского), атаке на Крымский мост, покушению на жизнь писателя Захара Прилепина и других, включая последний теракт в «Крокус Сити Холле».

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В ведомстве напомнили, что Украина подчиняется требованиям Международных антитеррористических конвенций, по которым она обязана выдать всех причастных к этим преступлениям или нести международно-правовую ответственность.