Мир 23 февраля 2024, 14:12 Россия обратится к Армении и прояснит заявление Пашиняна о членстве в ОДКБ Песков: Россия прояснит вопрос заморозки членства Армении в ОДКБ РИА «Новости»

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Россия выяснит у Армении, что имел в виду премьер-министр Никол Пашинян, когда говорил о заморозке членства республики в ОДКБ. Об этом телеканалу «Звезда» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он проинформировал, что российская сторона не получала подтверждений выхода Армении из ОДКБ.

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«Каких-то официальных действий в этой связи армянская сторона не предпринимала. Мы имеем в виду с нашими коллегами вступить в контакт и прояснить значение этих заявлений», — объяснил Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что в ситуации необходимо разобраться и понять все детали. Он выразил надежду, что «армянские друзья разъяснят нам все».

Ранее Пашинян заявил о якобы невыполнении договора о коллективной безопасности в отношении Армении и заморозке участия страны в ОДКБ. Секретариат организации предположил, что армянский премьер мог иметь в виду отказ государства участвовать в мероприятиях структуры.