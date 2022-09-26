Россия предостерегла США от опрометчивых шагов | 360°

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Россия предостерегла США от опрометчивых шагов

Замглавы МИД РФ Рябков: линия США в отношении России стала более агрессивной

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Поведение США в отношении России стало еще более агрессивным, поэтому российская сторона постоянно предостерегает американские власти от опрометчивых шагов. Об этом в эфире Первого канала заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.

«Нарастает агрессивность курса США, мы регулярно отправляем в Вашингтон сигналы, предостерегающие их от опрометчивых движений. Мы очень ответственно относимся к собственной линии», — сказал он.

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Дипломат подчеркнул, что накачивание ВСУ западным оружием чревато еще большей эскалацией ситуации на Украине.

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«Эти действия США приближают нас всех к очень опасной черте. Но мы сохраняем двусторонние контакты, включая как телефонный разговор, так и письменный. Призываем своих собеседников из США не вести нынешнюю ситуацию к опасной черте», — добавил Рябков.

Российские власти регулярно фиксируют попытки спровоцировать собственных сателлитов на открытое противостояние с РФ, заключил замглавы МИД страны.

Ранее глава МИД Луганской Народной Республики Владислав Дейнего заявил, что западные страны не видят реальности в ситуации на освобожденных областях Украины.

США

Россия

Специальная военная операция РФ на Украине

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