Россия не увидела угрозы от вступления Финляндии в НАТО

Формальное вступление Финляндии в состав НАТО не несет никакой угрозы России, весь вопрос заключается в размещении инфраструктуры альянса в северной стране. Об этом в эфире канала «Россия 24» заявил посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов.

Дипломат отметил, что в случае появления в Финляндии военных баз НАТО Россия окажется вынуждена принимать ответные меры.

«В этом случае примем адекватные меры по обеспечению собственной безопасности. Думаю, такое развитие событий не отвечает планам Финляндии, это понимают внешнеполитическая и военно-политическая стороны финской страны», — добавил он.

Кузнецов сообщил, что в настоящее время межгосударственные контакты полностью заморожены по инициативе Финляндии.

В начале июля Финляндия и Швеция официально подписали протоколы о вступлении в состав НАТО, сообщала газета «Известия».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Министерство обороны подготовило план по обеспечению безопасности России после вступления Финляндии и Швеции в НАТО.