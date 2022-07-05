Обеспечением безопасности России в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО займется Минобороны РФ. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Мы с вами уже много раз говорили, что соответствующие планы там есть и работа по обеспечению нашей безопасности ведется», — сказал он.

В ответ на вопрос о том, есть ли у Кремля план на случай расширения НАТО, Дмитрий Песков ответил, что этим занимается не администрация президента, в Минобороны РФ.

В штаб-квартире альянса состоялось подписание протоколов о вступлении Швеции и Финляндии. Генсек Йенс Столтенберг заявил, что с 32 странами — членами НАТО станет сильнее. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба возмутился решением принять северные страны, сообщило РИА ФАН. Он назвал его несправедливым.