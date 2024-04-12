Мир 12 апреля 2024, 07:39 Более 60 палестинцев за сутки погибли в секторе Газа WAFA: 63 палестинца за сутки погибли при ударах Израиля по Газе

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Израильская армия продолжает наносить удары по сектору Газа. За минувшие сутки погибли 63 палестинца, еще 45 получили ранения, сообщило агентство WAFA.

По данным агентства, самолеты ВВС Израиля атаковали район лагеря беженцев Нусейрат в центре Газы. Беспилотниками израильтяне наносили удары по лагерю беженцев Джабалия на севере Газы.

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В результате военной операции Израиля в Газе с октября 2023 года погибло 33 545 человек, ранения получили свыше 76 тысяч человек. Тысячи палестинцев остаются под завалами, многие числятся пропавшими.

Ранее при обстрелах Израиля в Газе погибли трое сыновей и внуки главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Президент Турции и лидер Ирана выразили Хании соболезнования.