Россия не присоединится к совещанию по выполнению обязательств ОБСЕ в области человеческого измерения

Россия не будет участвовать в совещании по выполнению обязательств ОБСЕ в области человеческого измерения, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Трансляцию брифинга провели на RuTube-канале Министерства иностранных дел.

Нечаев напомнил, что проведение мероприятия инициировала польская сторона.

«Естественно, что официально участвовать в этой неформальной сходке, да еще спонсируемой за счет польского бюджета, и так изрядно поскудневшего из-за близорукой политики Варшавы на украинском направлении, Россия не намерена», — заявил представитель российского МИД.

На днях премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала не пускать россиян в Европу. По ее мнению, свободное посещение региона является не правом человека, но его привилегией. На следующий день премьер заразилась коронавирусом и ушла на самоизоляцию.

Евросоюз все же может прекратить выдачу виз россиянам — с таким заявлением выступил шведский министр по вопросам интеграции и миграции Андерс Игеман. Он уточнил, что этот вопрос могут рассмотреть в ближайшее время.