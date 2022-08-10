Швеция заявила о возможной приостановке выдачи виз россиянам

Евросоюз может прекратить выдавать визы жителям России. Об этом рассказал министр по вопросам интеграции и миграции Андерс Игеман агентству ТТ.

При этом министр отметил, что прекращение всех обменов с Россией может иметь негативные последствия. Например, есть опасения, что санкции против обычных граждан только увеличат поддержку специальной военной операции на Украине.

«Сейчас нам нужно серьезно подумать, будем ли мы увеличивать спектр санкций и менять визовый режим ЕС. Мы можем обсудить это в соответствующих рабочих группах и потом, возможно, на встрече министров, тогда мы посмотрим, что у нас получится», — сообщил Игеман.

По мнению министра интеграции и миграции, Швеция решит, приостанавливать ли выдачу виз, в зависимости от дискуссии внутри ЕС.

Ранее стало известно, что Финляндия захотела ограничить транзитный туризм для россиян. Дело в том, что финский МИД крайне недоволен, что путешественники из России просто используют Финляндию, чтобы через нее добираться в страны-курорты.