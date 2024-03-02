Мир 02 марта 2024, 16:03 Россия не позволит замылить тему «Северных потоков» Небензя: Россия не позволит замылить тему диверсий на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Россия не позволить забыть и замылить тему с террористическими диверсиями на газопроводах «Северный поток». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сказал постоянный представитель России при Совбезе ООН Василий Небензя.

«Темы диверсии на газопроводах не удастся замылить. Планируем на Совете Безопасности ООН вновь их поднять. Вероятно, сначала в виде консультаций, а потом и в открытом формате», — отметил он.

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В сентябре 2022 года на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли взрывы. Генеральная прокуратура завела дело по статье о международном терроризме.

В феврале 2024 года Швеция и Дания объявили о приостановлении расследования причин взрывов на «Северных потоках». Они назвали причиной заморозки расследования недостаток собранной информации.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев ранее выразил мнение, что вслед за этими странами о приостановлении расследования объявит и Германия.