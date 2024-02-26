Важное 26 февраля 2024, 12:16 Расследование подрывов «Северных потоков» приостановили в Дании Датская полиция приостановила расследование подрывов «Северных потоков» Danish Defence

Читать 360tv в

Полиция Дании объявила о приостановке расследования подрывов российских магистральных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Основанием для этого назвали «недостаток оснований» для возбуждения уголовного дела. Такие данные представили в пресс-релизе полиции Копенгагена.

«На основании расследования власти могут прийти к выводу, что имела место умышленная диверсия на газопроводах», — указали правоохранители, тут же уточнив, что для возбуждения дела оснований все равно недостаточно.

Реклама

Также в релизе отметили, что датская полиция «продолжит следить за угрозами» и предпримет меры для защиты критической инфраструктуры страны.

Ранее расследование взрывов на газопроводах прекратила Швеция. Прокуратура страны официально заявила об этом 7 февраля.

Решение объяснили невозможностью установить подозреваемых в стране. Прокурор Матс Юнгквист указал: нет никаких свидетельств о том, что к атаке были причастны Швеция или граждане страны. По мнению ведомства, дело о подрывах Северных потоков не относится к шведской юрисдикции.

Вопрос о ЧП на газопроводах поднимал американский журналист Такер Карлсон в ходе интервью с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства ответил на вопрос о том, кто совершил подрывы, одной фразой.

«Конечно, вы!» — сказал президент.

Также Путин указал на необходимо выяснить, причастны ли к теракту НАТО или ЦРУ.

«Искать нужно того, кто хотел и мог это сделать», — пояснил он.

Президент отмечал, что Россия готова подавать газ в Европу по уцелевшей трубе «Северного потока — 2», но Германия не демонстрирует заинтересованности в этом.