26 февраля 2024, 18:24
Вице-спикер Совфеда Косачев высказал предположение, что Германия прекратит расследование подрыва СП
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев высказал предположение, что Германия вслед за Швецией и Данией прекратит расследования дела, связанного с подрывом «Северных потоков». Об этом написал RT.
По его словам, главная задача, которую решала международная следственная группа, заключалась в том, чтобы не установить истинного организатора.
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«С возрастающей степенью вероятности, подчеркиваю, от убывающей к возрастающей: это Украина, это страны Евросоюза, поддерживающие Украину, и это Соединенные Штаты Америки», — считает Косачев.
Ранее СМИ писали, что Дания заявила о прекращении расследования подрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Германия
Газопровод Северный поток — 2
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