Мир 26 февраля 2024, 18:24 Вице-спикер Совфеда Косачев высказал предположение, что Германия прекратит расследование подрыва СП

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Вице-спикер Совфеда Константин Косачев высказал предположение, что Германия вслед за Швецией и Данией прекратит расследования дела, связанного с подрывом «Северных потоков». Об этом написал RT.

По его словам, главная задача, которую решала международная следственная группа, заключалась в том, чтобы не установить истинного организатора.

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«С возрастающей степенью вероятности, подчеркиваю, от убывающей к возрастающей: это Украина, это страны Евросоюза, поддерживающие Украину, и это Соединенные Штаты Америки», — считает Косачев.

Ранее СМИ писали, что Дания заявила о прекращении расследования подрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».