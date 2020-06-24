США заявили о готовности к ядерным испытаниям. Но пока не видят необходимости

«Нет, я не говорил об отзыве подписи по ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний — ред.). Я ясно дал понять, что сенат США отверг договор о запрещении испытаний, как целиком ущербный, и США не являются его частью», — заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на онлайн пресс-конференции.

В ведомстве также указали, что следующей раунд российско-американских переговоров по контролю над вооружениями может пройти в конце июля — начале августа в Вене. На встречу будет приглашен и Китай.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был открыт для подписания 24 сентября 1996 года, США его подписали, но, в отличии от России, не ратифицировали, так как Сенат проголосовал против.

Ранее Биллингсли сообщил, что США готовы к продлению Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3), однако на определенных условиях «в ключевых сферах», включая присоединение к договору КНР.

22 июня в Вене началось обсуждение вооружений, в том числе и СНВ-3, делегациями от России и США. Действие подписанного в 2010 году договора завершается в следующем году.