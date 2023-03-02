Мир 02 марта 2023, 13:09 Россия подготовит адекватный ответ на ядерные испытания США Замглавы МИД Рябков пообещал ответ России на ядерные испытания США U.S. Department of Defense

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Нарушение сложившегося в мире стратегического паритета недопустимо. Поэтому Россия подготовит адекватный ответ, если США решатся провести ядерные испытания. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он напомнил, что именно отказ США от ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ) так и не вступил в силу. Такое поведение свидетельствует о желании американцев возобновить разработку и проверку этого вида вооружений. Оставить подобные шаги без адекватного ответа Россия не может, чтобы сохранить глобальный стратегический паритет.

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«Если США все-таки решатся на такой шаг и первыми проведут ядерные испытания, мы будем вынуждены адекватно реагировать», — заявил Рябков.

Дипломат подчеркнул, что Россия продолжит выполнять пункт о количестве ракет по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после вынужденной приостановки. Рябков добавил, что на такой шаг страна пошла после того, как страны Запада, включая государства, обладающие ядерным оружием, Великобританию и Францию, объявили о своих планах добиться поражения России в гибридной войне.

«Ситуация дополнительно усугубилась в результате попыток США прощупать защищенность российских стратегических объектов, заявленных по Договору о СНВ, посредством содействия киевскому режиму в проведении на них вооруженных атак», — заявил Рябков.

Он добавил, что приостановка выполнения пунктов ДСНВ связана именно с этим.

Президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию выступил с предложением о приостановке участия России в ДСНВ. Также он поручил Минобороны подготовиться к проведению ядерных испытаний. Глава государства подчеркнул, что первой Россия проводить их не станет.