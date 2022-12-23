Мир 23 декабря 2022, 22:45 Россия не имеет отношения к решению бизнесмена Варданяна отправиться в Карабах — Лавров Глава МИД РФ Лавров: Россия непричастна к решению Рубена Варданяна отправиться в Карабах РИА «Новости»

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Россия не имеет никакого отношения к решению вышедшего из гражданства РФ бизнесмена Рубена Варданяна отправиться в Нагорный Карабах. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров. Его слова привел ТАСС.

Свое заявление Лавров сделал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Как отметил глава российского МИД, Варданян не имеет никакого отношения к России, а власти страны не имеют никакого отношения к нему.

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«По его (Рубена Варданяна — прим. ред.) просьбе на днях был подписан указ президента, он больше не является гражданином России, и каких-либо дел, связанных с его решением направиться в Карабах и начать там участвовать в какой-то политической жизни, мы не имели, не имеем и не собираемся иметь», — заявил Лавров на пресс-конференции.

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В четверг, 22 декабря, президент России Владимир Путин одобрил выход из гражданства бизнесмена Рубена Варданяна, который родился в Армении, и еще пяти человек родом из Северной Осетии — Алании, Эстонии, Таджикистана, Казахстана и Москвы.

Байрамов на пресс-конференции потребовал, чтобы Варданян покинул Нагорный Карабах. Как отметил глава азербайджанского МИД, миллиардер является «чуждым элементом» для региона, а его деятельность носит преступно-авантюристический характер.