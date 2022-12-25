Мир 25 декабря 2022, 01:34 Россия направит 800 миллионов рублей на поставку пшеницы на Кубу Правительство России выделило 800 миллионов рублей на закупку и поставку пшеницы Кубе Pxhere

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Российское правительство выделило МЧС более 800 миллионов рублей на закупку и поставку на Кубу до 25 тысяч тонн пшеницы в виде гуманитарной помощи. Распоряжение об этом опубликовано на официальном портале правовой информации.

Закупку, доставку и передачу Кубе гуманитарной помощи поручено осуществить МЧС. Содействие в этом вопросе окажет МИД.

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В 2022 году на закупку до 25 тысяч тонн пшеницы из федерального бюджета выделяется почти 469 миллионов рублей, а на доставку морским транспортом — свыше 298,5 миллиона. В 2023 году на это выделят почти 33,2 миллиона рублей.

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Осенью Россия осуществила экспериментальную поставку партии зерна в Турции по оплате в рублях. Как рассказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, Центробанк работает над тем, чтобы механизм расчета в национальных валютах можно было применить в торговле со всеми дружественными странами.

Россия продолжит оказывать в будущем помощь странам, которые сталкиваются с дефицитом продовольствия, заявлял ранее президент страны Владимир Путин. По его словам, РФ обеспечивает продовольственную безопасность по зерну, растительному маслу, сахару, рыбной продукции и многим другим составляющим.