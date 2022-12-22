Мир 22 декабря 2022, 11:01 Россия поставила Турции пробную партию зерна за рубли Вице-премьер РФ Абрамченко сообщила об экспериментальной поставке Турции зерна за рубли РИА «Новости»

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Россия осенью осуществила экспериментальную поставку партии зерна в Турции по оплате в рублях. Об этом в эфире телеканала НТВ рассказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

«Осенью мы провели этот эксперимент, сделка прошла по оплате в рублях. Однако скорее пока это лишь эксперимент, чем правило», — отметила она.

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По словам Абрамченко, Центральный банк работает над тем, чтобы механизм расчета в национальных валютах можно было применить в торговле со всеми дружественными странами.

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«Мы уже экспортировали 14,5 миллионов тонн удобрений и 21 миллион тонн продовольствия. Торговля продолжается, несмотря на логистическую войну, отключение от межбанковской системы, запреты на расчеты и санкции», — добавила вице-премьер.

Ранее президент Владимир Путин заверил, что Россия продолжит помогать странам, испытывающим проблемы с дефицитом продовольствия. Он отметил, что причиной дисбаланса является агрессивная политика Запада.