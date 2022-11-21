Власть 21 ноября 2022, 17:22 Путин подтвердил, что Россия будет помогать бороться с дефицитом продовольствия в мире Путин: Россия поможет другим странам мира бороться с дефицитом продовольствия РИА «Новости»

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Россия оказывает помощь странам, которые сталкиваются с дефицитом продовольствия, и продолжит это делать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, принимая участие в запуске племенного центра по воспроизводству индейки в Тюменской области.

Путин отметил, что сейчас Россия обеспечивает продовольственную безопасность по зерну, сахару, растительному маслу, рыбной продукции и многим другим составляющим. Отдельно он обратил внимание на успехи отечественных производителей мяса и мясных продуктов.

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«Помимо насыщения внутреннего рынка, наши животноводы и птицеводы экспортируют свою продукцию более чем в 110 стран», — подчеркнул президент.

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По оценке Путина, принятые меры по поддержке АПК и отраслевой науки сработали. Благодаря им Россия остается одним из ведущих мировых производителей.

«Мы помогаем и будем помогать странам, которые сталкиваются с дефицитом продовольствия», — добавил глава государства.

Он указал на то, что причиной таких дисбалансов в мире стала авантюрная, непрофессиональная политика некоторых стран Запада.

«Конечно, мы знаем, над чем еще надо работать: фрукты, овощи, молоко, молочные продукты — „молочка“ в целом. Но, повторю, потенциал для дальнейшего развития отрасли <…> очень большой», — заключил Путин.