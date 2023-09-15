Мир 15 сентября 2023, 23:23 Россия направила спасателей на помощь жителям Ливии МЧС России: 50 спасателей вылетели в Ливию для ликвидации последствий наводнения

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Группа из 50 спасателей Центра «Лидер» вылетели в Ливию для ликвидации последствий наводнения. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

Всего в африканскую страну отправились два самолета. Российские спасатели везут с собой инструменты для проведения поисково-спасательных работ, плавсредства и водолазное оборудование.

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Приказ о командировке дал глава МЧС Александр Куренков по поручению президента Владимира Путина.

Ранее стало известно, что число жертв наводнения в Ливии превысило 11 тысяч человек. Пропавшими без вести считаются около 20 тысяч человек, сообщили в Красном Полумесяце. Местным жителям порекомендовали соблюдать осторожность из-за возможной детонации старых боеприпасов, которые все еще могут представлять опасность.

Во вторник, 12 сентября, президент России Владимир Путин выразил соболезнования ливийскому лидеру Мухаммеду аль-Менфи в связи с гибелью людей из-за наводнения.

Циклон «Даниэль» обрушился на Ливию в воскресенье, 10 сентября. В результате непогоды многие жилые дома, больницы и другие здания оказались затоплены.