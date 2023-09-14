Мир 14 сентября 2023, 18:27 Число жертв наводнения в Ливии превысило 11 тысяч Количество погибших при наводнении в Ливии превысило 11 тысяч человек Unsplash

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Количество погибших в ливийском городе Дерна во время сильнейшего наводнения превысило 11 тысяч человек. Об этом со ссылкой на ливийский Красный Полумесяц сообщил телеканал Al Arabiya.

В организации добавили, что тела примерно двух тысяч погибших унесло потоками воды в море.

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«Число погибших в результате стихийного бедствия на северо-востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропавшими без вести до сих пор числятся около 20 тысяч человек», — заявили в Красном Полумесяце.

Местным жителям порекомендовали соблюдать осторожность из-за возможной детонации старых боеприпасов, которые могут быть все еще крайне опасны.

«Известно, что Дерна — это город, загрязненный взрывоопасными пережитками войны, и наводнения привели к перемещению остатков из прежних мест в районы по всему городу», — заявили представители ведомства.

Ранее ливийские СМИ заявили, что местные жители вынуждены складывать обнаруженные тела погибших на обочинах дорог Дерны, чтобы сохранить возможность опознания.