Власть 12 сентября 2023, 18:15 Путин выразил соболезнования лидеру Ливии после гибели людей из-за наводнения Путин принес соболезнования властям Ливии после гибели людей из-за наводнения РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Президентского совета Ливии Мухаммеду аль-Менфи после урагана и наводнения на северо-востоке страны. Непогода унесла жизни множества граждан. Текст телеграммы опубликовали на сайте Кремля.

«Примите искренние соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями», — написал Путин.

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Президент России также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

Циклон «Даниэль» обрушился на Ливию в воскресенье, 10 сентября. Стихия принесла в расположенные на побережье Средиземного моря населенные пункты сильный ветер и ливни с грозами. В результате непогоды многие жилые дома, больницы и другие объекты инфраструктуры оказались затоплены.

Больше всего пострадал город Дерна, где из-за сильных дождей разрушились две плотины. Этот фактор стал, как считают в ливийском Красном Полумесяце, главной причиной многочисленных жертв в регионе.

Раннее организация заявляла, что число пропавших без вести в Ливии достигло 10 тысяч человек.