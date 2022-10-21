Россия понадеялась на ясность после переговоров Шойгу и Остина об учениях НАТО | 360°

Мир 21 октября 2022, 22:01 Россия понадеялась на ясность после переговоров Шойгу и Остина об учениях НАТО Дипломат Гаврилов: Россия надеется на ясность после переговоров Шойгу и Остина РИА "Новости"

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Россия рассчитывает, что после телефонных переговоров 21 октября между главой Минобороны России Сергеем Шойгу и его американским коллегой Ллойдом Остином появится ясность по поводу проводимых Североатлантическим альянсом маневров по ядерному сдерживанию, сообщил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Его слова передал телеканал «Россия-24».

«Надеемся, что после разговора по инициативе американской стороны министра Остина с нашим министром Шойгу могут получиться какие-то разъяснения. Все-таки контакт и есть контакт», — прокомментировал дипломат.

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В последнее время на Западе стали часто говорить об использовании ядерного оружия. Чтобы остановить истерию в СМИ, Пентагон выступил с заявлением. По данным оборонного ведомства США, Россия не готовится применять ядерное оружие.

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Аналогичное мнение высказывали и в МИД России в отношении Украины. Дипломаты подчеркивали — Москва никогда не угрожала Киеву ядерным оружием.