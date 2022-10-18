Важное 18 октября 2022, 22:23 Россия не угрожала Украине ядерным оружием — МИД МИД России: Москва не угрожает ядерным оружием Киеву РИА «Новости»

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Россия не угрожала и не угрожает ядерным оружием Украине, заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов. Он выступил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН. Слова дипломата передал ТАСС.

«Россия Украине ядерным оружием не угрожала и не угрожает. Серьезную озабоченность вызвали заявления Киева о возможности пересмотра безъядерного статуса Украины», — подчеркнул Воронцов.

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По его мнению, Киев попытался бы получить ядерное оружие. Но, с учетом последних заявлений украинских властей о «превентивных» ударах по России, это недопустимо.

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В Кремле неоднократно выступали за нерасширение военно-политического блока НАТО. Москва требует сохранения нейтрального статуса Украины. Такие меры необходимы в качестве обеспечения гарантий безопасности для России.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что никто в мире не хочет стать свидетелем ядерной войны. Об этом он сказал по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным.