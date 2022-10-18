Пентагон не увидел признаков того, что Россия может применить ядерное оружие | 360°

18 октября 2022, 21:52
Пентагон не увидел признаков того, что Россия может применить ядерное оружие
Пресс-секретарь Минобороны США Райдер: Россия не планирует ядерные удары
Пентагон заявил, что, скорее всего, Россия не готовится применять ядерное оружие. Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер, выступая перед журналистами, заявил об отсутствии каких-либо признаков подготовки РФ к ядерному удару. Об этом написал ТАСС.
При этом он добавил, что США готовы будут ответить на подобные шаги со стороны РФ.
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«Да, мы в полной мере готовы», — подчеркнул Райдер.
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О том, каких последствий ждать России, он не рассказал.
Генерал ВВС отметил, что Пентагон продолжает очень внимательно и круглосуточно следить за ситуацией, чтобы отреагировать, «если придется». Он также рассказал, что Америка тесно сотрудничает «с союзниками по всему миру для обеспечения сдерживания».
Ранее сообщалось, что США заявили о готовности к началу переговоров по СНВ-3 — двустороннему договору о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов ядерных вооружений. По мнению экспертов, что готовность к диалогу означает, что в Белом доме серьезно опасаются ядерной мощи России.
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