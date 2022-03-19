Украинская делегация назвала возможную продолжительность переговоров с Россией

Российско-украинские переговоры могут продлиться еще несколько недель. Об этом заявил советник главы офиса президента и член делегации Украины Михаил Подоляк.

«Мирные переговоры могут продлиться несколько недель или дольше», — сказал Подоляк агентству Bloomberg.

Россия и Украина провели три раунда переговоров в Белоруссии после начала спецоперации. Во время последней встречи делегации договорились открыть гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из городов. После очных переговоров представители двух стран перешли на онлайн-формат. Теперь обсуждение вопросов происходит каждый день по видеосвязи.

Как заявил помощник президента России Владимир Мединский, делегация Украины согласна принять нейтральный статус для своей страны, но в обмен на это она требует предоставления дополнительных гарантий безопасности. По словам Мединского, нейтральный статус Украины и ее отказ от вступления в НАТО стали главными пунктами переговоров. По этим вопросам делегациям удалось максимально сблизиться.