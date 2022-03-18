Мединский заявил о готовности Украины получить нейтральный статус

Нейтральный статус Украины и ее отказ от вступления в НАТО стали главным пунктом переговоров, по которому делегации максимально сблизились. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия 1».

Он пояснил, что украинская делегация готова принять нейтральный статус для своей страны, но в обмен на дополнительные гарантии безопасности к уже имеющимся.

«Что касается демилитаризации, я бы сказал, 50 на 50. В этой части мы на половине пути», — подчеркнул Мединский.

Глава российской делегации подчеркнул, что проблема возникла с вопросом денацификации Украины. Мединский заявил, что собеседники считают, что никаких националистических образований у них нет, так как Украина современное государство.

«Мне кажется, что они просто не обращают внимания на темы, которые волнуют весь мир. Не обращают внимания на работу национальных вооруженных формирований, на их символику, на их идеологию. Даже на то, что некоторые улицы названы именами преступников, которые сражались против стран антигитлеровской коалиции», — подчеркнул Мединский.

Он добавил, что в ходе переговоров к этому вопросу делегации еще будут возвращаться, так как итоги Второй мировой войны находятся в основе современного миропорядка.

Переговоры делегаций России и Украины проводятся в онлайн-формате в ежедневном режиме. На такой шаг стороны пошли после трех очных встреч. Владимир Мединский подчеркивал, что требования Москвы остались неизменными: нейтральный статус Украины, демилитаризация и денацификация.