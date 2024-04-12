Мир 12 апреля 2024, 14:12 Россия и Украина обменялись телами военнослужащих Россия вернула 23 тела военнослужащих в обмен на 99 тел погибших солдат Украины РИА «Новости»

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Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих. Об этом РБК сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

По его словам, российская сторона вернула тела 23 погибших бойцов, а киевский режим забрал 99 погибших.

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Прошлый обмен между сторонами состоялся в конце марта, тогда Украина получила 121 тело, а Россия — 29. В украинском координационном штабе уточняли, что большинство из них участвовали в боевых действиях на Донецком направлении.

Власти Венгрии хитростью добились освобождения из российского плена 11 боевиков ВСУ. Они объясняли, что военнослужащие являются этническими венграми и уже не вернутся в зону боевых действий. Однако позднее пятеро из этой группы вновь оказались в рядах ВСУ, после чего Россия перестала передавать Венгрии военнопленных.

Попавшие в плен бойцы ВСУ жаловались, что многих из них мобилизовали насильно.