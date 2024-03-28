28 марта 2024, 05:06
Венгрия хитростью добилась выдачи украинских солдат из российского плена
DW: Венгрия запретила спасенным из плена РФ украинцам возвращаться на родину
Венгрия хитростью добилась выдачи 11 украинских солдат из российского плена. Об этом написало издание Deutsche Welle* (DW).
По данным издания, Венгрия сообщила России, что пленные украинцы являются этническими венграми и потребовала выдать их.
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«Венгрия сказала России, что наши бабушки могли быть венгерками, поэтому они забирают своих людей», — сообщил изданию один из выданных бойцов ВСУ.
По словам военнослужащего, в их группе из 11 человек только один является этническим венгром. Остальные заявили об этом только для того, чтобы попасть в Европу.
Пленных поселили в гостинице в Будапеште, где им оформили статус беженцев. При этом Венгрия запретила им возвращаться на Украину. Так как, в противном случае, такие обмены в будущем станут невозможны.
Но пять человек из группы все же добились возвращения на родину через посольство Украины в Будапеште. С тех пор Россия больше не передавала Венгрии пленных солдат ВСУ.
Ранее стало известно, что иностранные наемники на Херсонском направлении ушли с передовой на вторую и третью линию обороны из-за страха попасть в плен.
* Издание признано иноагентом на территории России.
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