Россия и США скоро начнут работу по восстановлению выдачи виз

Россия и США начнут прорабатывать вопрос восстановления работы посольств и выдачи виз в скором времени. Формат пока определяется. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

«Вчера все мы видели, что посол наш [Анатолий Антонов] прибыл в Вашингтон. Сейчас как раз эта работа будет начинаться и определяться формат. То самое, о чем говорил президент России, — создание рабочих групп. Все это будет прорабатываться», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

Иванов отметил, что въезд американцев в Россию после возобновления авиасообщения станет возможен после соответствующего постановления правительства. Пока его нет.

Это решение оперштаба, которое должно быть утверждено председателем правительства, подписано соответствующее распоряжение», — добавил он.

Замглавы МИД РФ заметил, что это решение будет касаться и ряда других стран.

На прошлой неделе, 16 июня, в Женеве прошла встреча президентов России и США — Владимира Путина и Джозефа Байдена. После саммита стало известно о том, что посол РФ в Штатах Анатолий Антонов возвращается в эту страну для работы. В ближайшее время в Россию приедет и американский посол Джон Салливан.