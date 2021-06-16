Путин подвел итоги встречи с Байденом. Главное

Президент России Владимир Путин начал пресс-конференцию после встречи с американским лидером Джо Байденом. Он подчеркнул, что встреча прошла «хорошо», обе стороны продемонстрировали желание понять друг друга и искать пути сближения позиций. При этом никакого давления не было.

Возвращение послов

Владимир Путин добавил, что переговоры прошли конструктивно. Он отметил, что послы стран вернутся на места своей службы. Когда — пока не ясно, это вопрос технического характера.

«Я считаю, что не было никакой враждебности. Наоборот, наша встреча происходила в принципиальном ключе. По многим позициям наши оценки расходятся, но с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути сближения позиции», — отметил российский лидер.

Ситуация с Украиной

На саммите также затронули вопрос Украины. Российский лидер подчеркнул, что тема возможного вступления Киева в НАТО прозвучала «мазком», поэтому тут нечего обсуждать. Путин отметил, что Байден согласен — в основе урегулирования на Украине должны лежать Минские соглашения.

«Обязательство по Украине у нас только одно — способствовать реализации минских соглашений. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути, без всякого сомнения», — заявил Путин.

Кибератаки

Президент отметил, что на России и Америке лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире. Министерство внутренних дел России и Госдепартамент США начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке.

Отдельное внимание Путин уделил ситуации с кибератаками. Он подчеркнул, что Россия предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, сама же ответов не получает. При этом именно на территории США происходит наибольшее количество кибератак в мире.

Ситуация с Навальным

Владимир Путин отметил, что Алексей Навальный знал, что нарушает закон, и делал это сознательно — он должен был постоянно отмечаться. Когда он уехал на лечение в Германию, его не трогали, пока он не выписался из больницы.

«Я исхожу из того, что он сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, что хотел. К сожалению, формат пресс-конференции не дает нам возможности говорить подробно. Думаю, ничего сложного я не скажу», — отметил Путин.

Президент заявил, что Америка объявила Россию своим врагом еще в 2017 году, однако оказывала поддержку некоторым организациям.

«Давайте зададимся вопросом: если Россия враг, то какие организации будет поддерживать Америка в России. Не те, которые укрепляют Россию, а те, которые ее сдерживают», — заявил президент.

Слова Байдена про «убийцу»

Владимир Путин отметил, что после своих слов про «убийцу» Джо Байден позвонил ему и объяснился. Это объяснение российского лидера устроило. После этого американский президент предложил встретиться, что и произошло сегодня.

Милитаризация Арктики

Путин подчеркнул, что эта тема обсуждалась достаточно подробно во время переговоров в широком формате.

«Освоение Арктики и Северного морского пути представляет интерес для многих стран. Озабоченность о милитаризации Арктики не имеет под собой оснований. Мы не делаем там ничего такого, чего не было во времена СССР — мы восстанавливаем инфраструктуру и должны сотрудничать, в том числе с США», — отметил президент.

Он подчеркнул, что со временем, благодаря изменению климата и постройке мощных российских ледоколов Северный морской путь можно будет использовать круглогодично. При этом Путин уточнил, разрешать или нет иностранным судам проходить по внутренним морям в Арктике — суверенное право России, однако страна им не злоупотребляет.

О «красных линиях»

Президент отметил, что они с Байденом в целом понимают друг друга в вопросах красных линий.

«В целом, нам понятно о чем говорят наши американские партнеры, им понятно, о чем мы говорим. Но для подробного разговора о всех красных линиях времени не было. Это вопросы для дальнейших консультаций», — сказал он.

Движение BLM

Россия сочувствует народу США, однако не хочет, чтобы подобное происходило на ее территории. Путин подчеркнул, что РФ этого не допустит.

Обмен заключенными

«Мы с Байденом говорили об обмене осужденными, там могут быть найдены компромиссы — госдеп США и МИД России поработают над этим вопросом», — отметил президент.

Визит в Белый дом

Путин подчеркнул, что во время встречи Джо Байден не приглашал его в Белый дом. Российский лидер отметил, что тоже не пригласил американского коллегу в Кремль.

«Президент Байден не приглашал меня в гости, я пока тоже не делал таких предложений. Для этого должны созреть определенные условия», — сказал он.

Новые иллюзии и отношения

В ответ на вопрос журналиста, появились ли у него новые иллюзии после встречи с Байденом, Путин заявил, что у него не было даже старых.

«У меня и старых-то не было, их нет и быть не может», — отметил он.

Другой журналист спросил, выйдут ли США и Россия на новый уровень отношений после этой встречи.

«Лев Толстой как-то сказал, что в жизни нет счастья, есть только зарницы его, дорожите. <…> Зарницы его, мне кажется, промелькнули», — ответил Путин.

Он отметил, что не может знать, будут ли новые санкции против России, как произошло после встречи с Трампом.

«Не мы инициировали санкции. Конгрессмены народ изобретательный, что они там напридумывают, я не знаю», — сказал президент.

Разговор был прямой, открытый, без всяких лишних дипломатических отклонений. Никакого давления мы не испытывали, разговор был прямой открытый. Я повторяю еще раз, ни с нашей, ни с их стороны не было никакого давления, да это и бессмысленно, люди ведь не для этого встречаются Владимир Путин.

Иностранные агенты-СМИ

«Президент Байден поставил вопрос о работе „Свободы“ и „Свободной Европы“ в России, которых мы объявили иноагентами. У меня создалось впечатление, что члены американской делегации не знали. До этого американская сторона объявила иноагентами у себя и лишила аккредитации „Спутник“ и Russia Today. Хотя они выполняли все законы США», — подчеркнул Путин.

Коронавирус и вакцины

Президент рассказал, что тему возможного взаимного признания вакцин упомянули, но только вскользь. Президент напомнил, что Россия откликнулась на проблему США с коронавирусом еще при прошлой администрации и бескорыстно направила туда помощь — ИВЛ и другое необходимое оборудование.

Президент подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству с США в сфере борьбы с коронавирусом.

«Непредсказуемость» России

Путин отметил, что это США поступили непредсказуемо, когда вышли из договоров по ПРО, РСМД, ДОН. Он подчеркнул, что из-за этого «стабильного-то почти ничего не осталось».

«Что стабильного в том, что поддержали государственный переворот на Украине. <…> Мы ведем себя абсолютно адекватно, возникающим для нас угрозам. Необходимо договориться о правилах поведения», — сказал он.