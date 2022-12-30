30 декабря 2022, 12:33
Россия и Китай будут укреплять сотрудничество вооруженных сил — Путин
Президент Путин: Россия и Китай укрепят сотрудничество вооруженных сил
Россия и Китай будут укреплять сотрудничество вооруженных сил, заявил президент Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам российского лидера, стратегическое партнерство двух стран в условиях геополитической напряженности становится стабилизирующим фактором.
В режиме видеоконференции Путин обратился к китайскому коллеге и отметил, что военное и военно-техническое сотрудничество двух стран занимает особое место в межгосударственных отношениях. Эта работа способствует обеспечению безопасности России и Китая, а также поддержанию безопасности в ключевых регионах, подчеркнул президент.
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«Нацелены укреплять взаимодействие между Вооруженными силами России и Китая», — отметил Владимир Путин.
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По мнению главы государства, сейчас двусторонние отношения переживают лучшие времена за всю историю. Путин добавил, что они выдерживают различные испытания, но остаются крепкими.
В следующем году РФ нарастит прокачку газа в КНР, уточнил президент. Сейчас страна занимает второе место по этому показателю, добавил он.
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