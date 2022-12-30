Важное 30 декабря 2022, 11:59 Россия нарастит прокачку газа в Китай в 2023 году — Путин Президент Путин заявил, что Россия нарастит прокачку газа в Китай уже в 2023 году РИА «Новости»

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в следующем году планирует нарастить прокачку газа в КНР. Об этом он сообщил во время онлайн-переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином, написал ТАСС.

Россия уже вышла на второе место по поставкам трубопроводного газа в Китай и на четвертое — по поставкам сжиженного природного газа.

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«В условиях усиливающейся геополитической напряженности возрастает значимость российско-китайского стратегического партнерства как стабилизирующего фактора», — отметил Путин.

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По его словам, КНР и РФ удалось за этот год обеспечить рекордный рост товарооборота вопреки неблагоприятным событиям. Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай намерены наращивать сотрудничество, особенно это актуально ввиду неоднозначной международной обстановки. Он добавил, что стороны предоставят друг другу возможности быть глобальным партнерами.