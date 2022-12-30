Мир 30 декабря 2022, 12:01 Путин назвал отношения России и Китая наилучшими за всю историю контактов между двумя странами Путин заявил, что отношения России и Китая выдерживают любые испытания Пресс-служба Кремля

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Текущие отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне за всю историю контактов между этими странами. Такое заявление сделал глава РФ Владимир Путин. Его процитировал ТАСС.

Путин оценил отношения России и Китая в ходе встрече с главой КП КНР Си Цзиньпином.

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Также глава РФ заявил, что контакты между этими двумя странами выдерживают любые испытания.

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