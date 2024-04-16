Мир 16 апреля 2024, 11:23 Россия и Белоруссия установили рекорд товарооборота Мишустин: товарооборот РФ и Белоруссии за год достиг рекордных 4,2 трлн рублей Svetlana Vozmilova/Global Look Press

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Товарооборот России и Белоруссии по итогам 2023 года достиг рекордных 4,2 триллиона рублей. Об этом рассказал зампред правительства РФ Михаил Мишустин на переговорах с белорусским коллегой Романом Головченко.

«В 2023 году установлен очередной рекорд, рекордный показатель взаимного товарооборота — 4,2 триллиона российских рублей, или почти 150 миллиарда белорусских рублей», — процитировали его «Известия».

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Мишустин добавил, что за год вдвое вырос объем транзитных перевозок — он составил 20 миллионов тонн. Даже в условиях санкции наращивается экспорт товаров из Белоруссии на внешние рынки с помощью российской транспортной инфраструктуры, подчеркнул премьер.

Накануне, 15 апреля, стало известно, что Россия и Белоруссия вместе реализуют космический проект. Кроме того, Белоруссия готова поучаствовать в создании российской космической станции. Помимо этого, две страны совместно разработают и выпустят в производство двухдвигательный легкий многоцелевой самолет «Освей».