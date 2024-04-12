Технологии 12 апреля 2024, 18:42 Белоруссия предложила помощь в создании российской космической станции Лукашенко: Белоруссия готова присоединиться к созданию космической станции РФ РИА «Новости»

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Белоруссия готова принять участие в создании российской космической станции. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на встрече с коллегой Владимиром Путиным и участниками 21-й экспедиции на МКС Олегом Новицким и Мариной Василевской.

«Президент России мельком сказал, что своя будет космическая станция… Это главное. Мы готовы вместе приложиться, чтобы создать эту космическую станцию и вместе работать», — сказал он.

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Путин, в свою очередь, напомнил о об успешном запуске ракеты «Ангара» с космодрома Восточный 11 апреля. Он указал, что с ее помощью планируется выводить все, что необходимо для создания российской орбитальной станции.

Президент России добавил, что в современных условиях без применения космических технологий невозможно решить ни одну задачу на земле.