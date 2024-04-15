Мир 15 апреля 2024, 22:24 Лукашенко подписал указ о реализации совместного с Россией космического проекта Лукашенко одобрил реализацию нового космического проекта РФ и Белоруссии Unsplash

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о реализации совместного с Россией космического проекта. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ предусматривает реализацию в 2024–2028 годах программы по развитию Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли. Указ определяет участников проекта и условия их деятельности.

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Ранее Лукашенко заявил о готовности Белоруссии принять участие в создании российской космической станции. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на успешной сотрудничество России и Белоруссии в космической отрасли, сообщили «Известия».