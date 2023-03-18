18 марта 2023, 23:49
Россия доставила в Сирию гумантарную помощь для пострадавших от землетрясения
ЦПВС: самолет с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения прибыл в Сирию
Самолет с гуманитарным грузом для пострадавших в результате землетрясения в Сирии приземлился на российской авиабазе «Хмеймим». Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
«Гуманитарная помощь в пострадавшие от землетрясения районы Сирийской Арабской Республики доставляется в рамках двусторонних отношений», — сказал он.
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По словам Гуринова, за сутки из России в Сирию отправили 37 тонн гуманитарного груза. Всего сюда прибыло 1 583 тонны груза.
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Президент Сирии Башар Асад во время переговоров с Владимиром Путиным в Кремле поблагодарил Россию за гуманитарную помощь в преодолении последствий землетрясений. Он отметил, что российские военные принимали непосредственное участие в эвакуации всех раненных под обвалами.
Землетрясения магнитудой 7,6 и 7,7 зафиксировали в Сирии и на юго-востоке Турции 6 февраля. Согласно данным сирийского министерства здравоохранения, при природном катаклизме погибли 1,4 тысячи человек, а также около 2,4 тысяч получили различные травмы.
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