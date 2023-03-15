Мир 15 марта 2023, 17:25 Асад поблагодарил Россию за помощь после землетрясений Президент Сирии Асад поблагодарил Россию за помощь после землетрясений РИА «Новости»

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Президент Сирии Башар Асад на встрече с Владимиром Путиным поблагодарил Россию за гуманитарную помощь в преодолении последствий землетрясений.

«Хочу сказать спасибо, как вам, так и всей Российской Федерации за помощь в преодолении последствий землетрясений. Также министерству обороны России, ее военным, которые принимали непосредственное участие в эвакуации всех раненных под обвалами», — сказал он

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Землетрясения магнитудой 7.6 и 7.7 баллов по шкале Рихтера произошли в Сирии и на юго-востоке Турции 6 февраля. Сирийское министерство здравоохранения сообщало, что при природном катаклизме погибли 1,4 тысяч человек, а также около 2,4 тысяч человек пострадали. Эти данные не содержат информации о жертвах на территории, которая неподконтрольна властям государства.

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Согласно последней официальной информации, в Турции погибли свыше 48 тысяч человек.