Мир 12 марта 2023, 19:58 Число погибших от землетрясений в Турции достигло 48 тысяч человек — Эрдоган РИА «Новости»

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Число жертв серии землетрясений, которые произошли в феврале на юго-востоке Турции достигло 48 тысяч человек. Обновленными данными поделился президент пострадавшей от природного бедствия страны Тайип Эрдоган. Его процитировало РИА «Новости».

«Число погибших достигло 48 тысяч человек», — сказал он.

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Также Эрдоган привел статистику по раненым. По его словам, в результате серии землетрясения только по официально зарегистрированным обращениям более 115 тысяч человек получили травмы различной степени тяжести.

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Эти данные Эрдоган озвучил во время обращении к жителям Турции из провинции Хатай. Этот регион — один из наиболее пострадавших от землетрясений.

Первые толчки произошли утром 6 февраля. Спустя всего несколько дней, 11 числа, Эрдоган признал серию землетрясений «катастрофой века». Его процитировало издание Utro ru. Уже в это время количество погибших превысило отметку в 21 тысячу человек.