Мир 17 мая 2023, 12:10 Россия и Иран заключили соглашение о строительстве железной дороги Решт — Астара Кремль: Россия и Иран подписали соглашение о создании железной дороги Решт — Астара Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Правительства России и Ирана подписали соглашение о сотрудничестве в рамках строительства железнодорожного участка Решт — Астара на территории Исламской Республики. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Договоренности между странами закрепили совместное финансирование проектирования, строительства и поставок товаров и услуг для создания железной дороги. Строительство участка Решт — Астара на иранской территории поможет развить перевозки по международному транспортному коридору Север — Юг.

Реклама

Президент РФ Владимир Путин и его иранский коллега Эбрахим Раиси приняли участие в церемонии подписания соглашения. Российский лидер присоединился к мероприятию по видеосвязи. Он напомнил, что решение о совместной работе России и Ирана по проекту приняли в ходе переговоров на высшем уровне в Тегеране в июле 2022 года.

«Сегодня же мы являемся свидетелями того, что эта идея — которая, действительно, имеет уже 20-летние корни, может быть, — но эта идея начала воплощаться в жизнь наконец», — отметил Путин.

Протяженность линии Решт — Астара составит около 170 километров. Проект позволит соединить сухопутные участки международного транспортного коридора Север — Юг. Благодаря этому вырастет экономическая эффективность транскаспийского маршрута.