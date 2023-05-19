Мир 19 мая 2023, 00:37 Посол Украины в Турции заявил, что зерновая сделка не включает выполнение требований России Посол Украины в Турции Боднар: зерновая сделка не предусматривает выполнения требований РФ Pixabay

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Зерновая сделка не предусматривает выполнение требований России. Такое заявление сделал на пресс-конференции посол Украины в Турции Василий Боднар, его процитировало РИА «Новости».

По словам посла, в договоре прописаны механизмы вывоза на мировые рынки сельскохозяйственной продукции с Украины. Вопросы, которые поднимает Россия, в том числе реанимация аммиакопровода «Тольятти-Одесса» и подключение к «Россельхозбанка» к SWIFT, обсуждаются, отметил дипломат.

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Боднар заявил, что зерновая инициатива должна работать отдельно.

Ближайшие два месяца, на которые продлили действие зерновой сделки, станут решающими для судьбы соглашения, заявили в российском МИД. Москва откажется пролонгировать сделку 17 июля, если не будут решены проблемные вопросы: подключение «Россельхозбанка» к SWIFT, реанимирование аммиакопровода и разморозка российских активов.