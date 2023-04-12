12 апреля 2023, 23:07
ООН инициировала обсуждение подключения российских банков к SWIFT
Дюжаррик: вопросы функционирования банков России в SWIFT обсуждаются
ООН начала обсуждать вопросы подключения российских банков к системе SWIFT с ответственными сторонами. Об этом заявил официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. Его слова привел ТАСС.
«Ряд российских финансовых институтов, если не все, не находятся в системе SWIFT, и это осложняет некоторые вещи. Мы обсуждаем это с соответствующими людьми, ответственными за SWIFT», — отметил он.
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Дюжаррик также напомнил, что у генерального секретаря ООН нет полномочий по отношению к системе SWIFT, поэтому он не может отменить ограничения. По словам представителя генсека, ООН держит связь с частным сектором экономики и Евросоюзом для обеспечения выполнения договоренностей о взаимопонимании с Россией по экспорту продовольствия и удобрений.
Крупные российские банки начали отключать от SWIFT в марте 2022 года после начала спецоперации на Украине. В феврале текущего года Еврокомиссия предложила отключить от SWIFT еще ряд отечественных банков — Росбанк, «Тинькофф» и Альфа-банк.
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