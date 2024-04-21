Мир 21 апреля 2024, 13:17 Роскомнадзор ограничил доступ к сайту организации «Репортеры без границ» Freepik

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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной организации «Репортеры без границ». Информация следует из данных сервиса РКН для проверки ограничения доступа к ресурсам и страницам сайтов в интернете.

«Доступ ограничивается к сайту», — указано при проверке сайта.

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Причины ограничения пока не указаны. «Репортеры без границ» — международная неправительственная организация, целью которой является защита журналистов и сотрудников медиаиндустрии.

Ранее в России заблокировали Amazon Web Services, GoDaddy.com и ряд других хостинг-провайдеров. Все они зарегистрированы в США. РКН внес их в перечень компаний, обязанных «приземлиться» в РФ — открыть свои офисы в стране.

В первом квартале 2024 года Роскомнадзор удалил или заблокировал почти 172 тысячи материалов, опубликованных в Сети. Ведомство удаляло материалы с порнографическим и пронаркотическим контентом, экстремистским содержанием, пропагандой ЛГБТ* и фейками о российской армии.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.