Технологии 17 апреля 2024, 00:20 На посадку не пошли. Роскомнадзор заблокировал работу Amazon Web Services и GoDaddy РКН заблокировал работу Amazon Web Services и GoDaddy Unsplash

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Работу на территории России Amazon Web Services, GoDaddy.com и ряда других хостинг-провайдеров заблокировали. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

Также регулятор ограничил работу Kamatera, WPEngine, HostGator.com, Network Solutions, DreamHost, Bluehost, Ionos, DigitalOcean, GoDaddy.com. Все хостинг-провайдеры имеют регистрацию в США. Ранее РКН внес их в перечень компаний, обязанных «приземлиться» в РФ — открыть свои офисы в стране.

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Роскомнадзор получил от Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров обращение по поводу возможной блокировки TikTok в РФ. Организация попросила «рассмотреть возможность применить высшую меру наказания к сервису» после заявления компании ByteDance о прекращении работы в России. Подразумевается, что блокировка TikTok поспособствует продвижению российских соцсетей с короткими видео: «ВКонтакте Видео», Yappi, «Дзен».