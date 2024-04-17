17 апреля 2024, 14:59
Роскомнадзор озвучил число удаленных и заблокированных в Сети материалов
Роскомнадзор заблокировал в 2024 году почти 172 тысячи материалов
Роскомнадзор в первом квартале этого года удалил или заблокировал почти 172 тысячи материалов, опубликованных в Сети. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Вместе с профильными ведомствами РКН ограничил доступ к сайтам, публикациям и отдельным страницам с запрещенной законом информацией. По данным пресс-службы, ведомство удаляло материалы с порнографическим и пронаркотическим контентом, экстремистским содержанием, пропагандой ЛГБТ* и фейками о ВС РФ.
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«171 900 интернет-страниц с запрещенной информацией удалено или заблокировано в первом квартале 2024 года», — отметили в РКН.
Ранее ведомство получило обращение с просьбой рассмотреть возможность блокировки сервиса TikTok. Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров отметила, что прекращение работы зарубежной соцсети позитивно скажется на продвижении аналогичных российских площадок.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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