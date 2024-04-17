Общество 17 апреля 2024, 14:59 Роскомнадзор озвучил число удаленных и заблокированных в Сети материалов Роскомнадзор заблокировал в 2024 году почти 172 тысячи материалов Unsplash

Читать 360tv в

Роскомнадзор в первом квартале этого года удалил или заблокировал почти 172 тысячи материалов, опубликованных в Сети. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Вместе с профильными ведомствами РКН ограничил доступ к сайтам, публикациям и отдельным страницам с запрещенной законом информацией. По данным пресс-службы, ведомство удаляло материалы с порнографическим и пронаркотическим контентом, экстремистским содержанием, пропагандой ЛГБТ* и фейками о ВС РФ.

Реклама

«171 900 интернет-страниц с запрещенной информацией удалено или заблокировано в первом квартале 2024 года», — отметили в РКН.

Ранее ведомство получило обращение с просьбой рассмотреть возможность блокировки сервиса TikTok. Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров отметила, что прекращение работы зарубежной соцсети позитивно скажется на продвижении аналогичных российских площадок.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.