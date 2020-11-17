Роль Турции в соглашении по Карабаху вызвала вопросы у США и Франции

США и Франция задались вопросом о роли Турции в соглашении по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Как сопредседатели Минской группы ОБСЕ они попросили Россию прояснить ситуацию.

Соответствующее заявление по итогам встречи госсекретаря Майка Помпео с главой французского МИД Жан-Ивом Ле Дрианом сделали в Госдепартаменте, сообщила пресс-служба ведомства.

«Они много говорили о Нагорном Карабахе. Как два сопредседателя (Минской группы ОБСЕ — примеч. ред.) выразили мнение, что по-прежнему привержены роли сопредседателей процесса Минской группы. <…> Признавая действия, предпринятые Россией и приведшие к к прекращению огня, которое продержалось около недели. Но мы также признали, что осталось много вопросов, требующих от российской стороны ясности — параметры достигнутого отношения, в том числе роль Турции», — подчеркнули в Госдепе.

Россия, Азербайджан и Армения 10 ноября подписали совместное заявление по Карабаху. Оно предполагало полное прекращение военных действий в зоне конфликта. При этом Баку и Ереван должны были остаться на занятых позициях и обменяться военнопленными, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора направили российских миротворцев.

Спустя день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что между Москвой и Анкарой подписан меморандум о центре по контролю за перемирием в карабахском регионе. Турецкий лидер пояснил, что стороны будут совместно участвовать в «миротворческой миссии». В России подобные утверждения опровергли.