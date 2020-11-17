Эрдоган не приедет на встречу с Помпео в Турции

«У госсекретаря, как вы хорошо знаете, есть ограниченное окно возможностей. Мы ясно дали понять, что он открыт для встреч с любыми турецкими официальными лицами, которые смогут встретиться здесь, в Стамбуле», — сообщил он.

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что Помпео из-за сжатых сроков не мог запланировать еще одну остановку в Турции. На прошлой неделе турецкие СМИ сообщали, что официальные лица страны не поедут на встречу с Помпео, если он не прибудет в Анкару.

«И госсекретарь, и официальные лица Турции, включая главу МИД Чавушоглу, и, думаю, президента Эрдогана, хотели бы, чтобы это получилось», — заявили в Госдепартаменте в несостоявшейся встрече.

Там добавили, что расписание Эрдогана изменилось, и он не смог «уложиться в параметры», заложенные для визита госсекретаря. В том, что встречи не будет, в США не видят политических мотивов.

Также представитель Госдепартамента рассказал, что у США и Турции существуют разногласия в Восточном Средиземноморье, Сирии и Ливии. После переговоров с главой МИД Франции в ведомстве сообщили, что США и Франция ждут подробностей соглашения по Карабаху, в том числе по роли в нем Турции.

В Стамбуле Помпео встретится с Константинопольским патриархом Варфоломеем.