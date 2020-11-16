Пашинян назвал себя ответственным за конфликт в Карабахе

Во время беседы с журналистами армянский премьер заметил, что изменений в трехсторонних договоренностях по Нагорному Карабаху не произойдет.

В Ереване продолжаются протесты оппозиции, которая требует отставки премьер-министра. Пашинян назвал протестующих «скулящими под стенами». По его словам, разобраться с вышедшими на улицы поможет армия.

Протесты в Армении начались после подписания Николом Пашиняном соглашения, которое предполагало прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе. Свои подписи под документом также поставили президент РФ Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев. Баку и Ереван должны остановиться на занятых позициях, а в Карабах введут российских миротворцев.

Армянского премьер-министра обвиняют в том, что он предал интересы страны. В минувшую субботу силовики республики предотвратили покушение на Пашиняна.